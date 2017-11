Linnateatris esitletakse uut „Peer Gynti“ eestindust

Raamatuesitlus langeb samale päevale „Peer Gynti“ esmaesitlusdaatumiga -nimelt möödub 14. novembril 150 aastat Ibseni värssdraama esimesest ilmumisest.

Uhiuue eestinduse tellis Paul-Eerik Rummolt Tallinna Linnateater.

„Kuna keel on ajas muutuv ja arenev nähtus, siis tekkis teatril mõne aja eest vajadus uue „Peer Gynti“ tõlke järele. Ehkki Ibseni sõnul on tegemist eelkõige lugemisdraamaga, on võimalik, et lähiaastatel saab „Peer Gynti“ taas laval näha – eriti nüüd, kus sellele teosele on valminud uhiuus uhke eestindus,“ ütles Tallinna Linnateatri direktor Raivo Põldmaa.

„Teatrilt tellimuse saanuna mõtlesin algul, et võiks piirduda Marie Underi tõlke mõningase redigeerimisega. Seda katsetades aga tugevnes arusaamine, et vaja on siiski teha täiesti uus versioon samas vaimus, nagu varem olin teinud „Brandi“ VAT-teatri jaoks,“ ütles Paul-Eerik Rummo. „On ju nõnda, et Ibsenil need kaks näidendit täiendavad teineteist, neid võiks nimetada lausa diloogiaks, kaheks eri vastuseks samale küsimusele,“ lisas ta.

Paul-Eerik Rummo tõlge valmis Riina Hanso proosatõlke alusel. Lisaks uhiuuele tõlkele loodi teosele ka värske kujundus ja illustratsioonid, mille autoriks on Asko Künnap.

„Ma armastan norra kirjandust ja olen uhke, et sain nüüd võimaluse Ibseni kurikuulsat hämarteost illustreerida. See on au,“ ütles Asko Künnap. „Kui kunagi Mäekuninga kotta kutsutakse, üritan olla aupaklik, samas jätan kõik meelde, joonistan hiljem üles,“ muheles ta.

Rummo peab Ibseni teose puhul eelkõige oluliseks seal esinevaid müütilisi tegelasi. „Pole ehk liialdus öelda, et „Brandi“ ja „Peer Gynti“ nimitegelaste näol suutis Ibsen – kusjuures veel nii hilja kui XIX sajandi lõpus – tuua Fausti, Hamleti, don Juani, don Quijote seltskonda veel kaks müütilist figuuri, kes aitavad määratleda inimeseks olemise võimalusi,“ iseloomustas ta.

Varasemalt on „Peer Gynti“ norra keelest tõlkinud Marie Under, teos ilmus 1938. aastal. Paul-Eerik Rummo tõlge on seega teine originaalkeelest tõlgitud „Peer Gynti“ eestindus.

Raamatuesitlus toimub 14. novembril kell 16.00 Tallinna Linnateatri Teatrisõprade klubis. Raamatuesitlusel saab kuulda katkendeid „Peer Gynti“ uuest eestindusest, ühtlasi on kõigil soovijatel võimalus endale uus „Peer Gynt“ ka soetada.