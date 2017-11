Uues Muusikas: oreliehitusest nüüdismuusikateosteni

Rubriik TÄHT on pühendatud läti maailmanimega viiuldajale Baiba Skridele, kes 15. novembril soleerib ka ERSO ees. Tippviiuldajat tutvustab teine viiuldaja, Vanemuise orkestri kontsertmeister Linda-Anette Verte. Linda-Anette Verte andis hiljuti välja ka luuleraamatu koos oma muusikaesitustega, ka sellest on ajakirjas lähemalt juttu.

