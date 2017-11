Põlvepikuraamatu konkursi võitjaks kuulutati Kadri Kiho

Kokku esitati võistlusele 67 väikelastele ja koolieelikutele mõeldud käsikirja. Võitjad kuulutati välja lastekirjanduse keskuses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolmanda koha saanud Tiina Kõnnusaare konkursile esitatud raamat on juba tema viies lasteraamat. "Mu raamatu tegelased on kaks käpikut. Üks kukub Triinu-Liisi taskust välja ja raamat keerlebki siis selle ümber, et mida siis teha, kui sa oma sõbra kaotad," selgitas Kõnnusaare.

Konkursi võidutöö "Auklik päev" autori Kadri Kiho jälgib kirjutades oma lapsi, kuid vahel juhtub, et muutub selleks ka ise. Kirjutamise tung on Kadri sõnul olnud tema sees juba lapseeast saati, kuid kirjutama hakkas ta alles pärast seda, kui oli ise emaks saanud. "Minu raamat räägib aukudest, milliseid huvitavaid, mitte nii väga huvitavaid ja võib-olla ka koledaid auke on meie ümber. Et võib-olla suunata lapsi tähele panema seda, et augud on väga erinevad," ütles Kiho.

Põlvepikuraamatu konkursi eesmärk on rikastada lastele mõeldud lugemisvara omamaiste kvaliteetsete pildiraamatutega. Põlvepikuraamatu konkurssi korraldatakse alates 2006. aastast igal teisel aastal.