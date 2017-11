Eesti muusika kõlab Vancouveri lauljate esituses

Tõnu Kõrvitsa teos "The Songs of Songs of Songs" kõlas kahel kontserdil Vancouveris tegutseva nimeka naiskoori Elektra esituses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Naiskoor oli need lood kenasti selgeks õppinud ja läinud väga sügavalt selle muusika sisse ja ka selle keele sisse. Nad olid ka häälduse kenasti selgeks õppinud, tõsi selline armas pehme aktsendike seal juures oli, aga see ei seganud vaid andis armsa nüansikese juurde," tõdes Kõrvits.

Täna õhtul kõlab festivalil Märt-Matis Lille teos "When the Buffalo Went Away", mille esitab rohkete autasudega pärjatud kanada kammeransambel Standing Wave. "Mis eriti rõõmu teeb, et see lugu on mul indiaani teemaline, ma kasutan seal ühe indiaanipealiku teksti. Seda esitab tekstilugeja Rein Oja oma suurepärase inglise keelega, aga siin on üks Salishi hõimu indiaanlane ja see on minu jaoks erilise tähendusega," kiitis Lill.

2019. aastal toimuvad maailma uue muusika päevad Eestis, festivali kunstiline juht on Märt-Matis Lill, kes ütles, et tegemist on väga hea võimalusega tutvustada meie muusikat ja esitajaid maailmale. "Mujal elavate heliloojate jaoks on see hea võimalus kuulata teistsugust esitust oma asjadest, aga meile suurejoonelise foorumi ees saada mängitud," ütles Lill.