Galerii. Klassikutesari näitab tippdisaini Helle ja Taevo Gansilt

Helle ja Taevo Gans on Eesti disainimaastikul märkimisväärselt silmatorkav paar, kes on tõestanud end iseseisvate loojatena, ent teostanud ka jõulisi ühistööna valminud projekte. Nad on alates 1960. aastate teisest poolest olnud aktiivsed osalised disaini ja sisearhitektuuri protsesside ja praktikate muutusterohkes sündmustikus, loonud reeglina modernistlikus võtmes sisekujunduslahendusi paljudele olulistele arhitektuuriobjektidele ning edukalt kohanenud 1990. aastate algul muutunud loometingimustega taasiseseisvunud Eestis.

Helle ja Taevo Gans osalesid juba noorte disaineritena 1969. aastast toimunud eksperimentaalses näitusesarjas „Ruum ja vorm“ ning avaldasid almanahhis Kunst ja Kodu oma ruumide ja objektide disainilahendusi. Paralleelselt liikusid nad kumbki aina ulatuslikumate loominguliste väljakutsete suunas, mis realiseerusid 1960. aastate lõpust alates nii erinevate projekteerimisasutuste kui ka kunstitoodete kombinaadi ARS kaudu ning on kujundanud nii avalikku kui ka isiklikku ruumi kohalikus, üleliidulises ja ka rahvusvahelises plaanis.

Helle Gans asus pärast Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi lõpetamist tööle EKE Projektis (1967–1976) ning töötas hiljem Kunstitoodete Kombinaadi ARS kujundustööde ateljee juures. Ta on loonud mitmeid märgilisi sisearhitektuurilahendusi, mööblit ja mitmesuguseid ruumikujunduselemente. Ta on paljude tarbekunsti- ja ka tarbekaubanäituste kujunduste autor, mida võimaldas ARSi poolt pakutav tihe tegutsemisväli. Ilmekateks näideteks tema töödest paljude seas on sisearhitektuurilahendused Tsooru keskusehoonele (1977) ja Pärnu KEKi lasteaiale (1978).

Taevo Gans lõpetas Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi samuti 1966. aastal, töötades seejärel Kommunaalprojektis (1966–1969), EKE Projektis (1966–1974) ning 1974. aastast ARSis. Tema loodud on sisearhitektuursed lahendused Sojuz’i Apollo keskusle Moskva lähedal Tähelinnas (1973) ning Ranna sovhoosi Sõrve puhkehoonele. Ühe märkimisväärsema ja terviklikuma sisekujunduslahendusena valmis 1980. aastal ENSV Ministrite Nõukogu Valgeranna puhkehoonete interjöör.

Helle ja Taevo Gansi koostöös on valminud Tallinna Linnuvabriku söökla (1978) ning sanatooriumi Tervis (1987) interjöörid. Mahuka projektina valmis Ganside ning Reet ja Tiit Jürna ja Taimi Soo ühistöös 1985. aasta üleliidulise noorsoo- ja üliõpilasfestivali keskuse infosüsteemi kujundus Moskvas.

1992. aastast asutasid Gansid oma ettevõtte GaDIS, mille nime all on loodud nii valgustilahendusi kui ka kujundatud mööblit ja sisearhitektuuriprojekte. Helle ja Taevo Gans tegutsevad sisearhitektuuri valdkonnas seniajani. Näitus keskendub nende sisearhitektuursele ja esemeloomingule läbi viie aastakümne.

Näitusesari Klassikud sai alguse 2000. aastal ning keskendunud Eesti tarbekunsti- ja disainipilti pikka aega ja oluliselt mõjutanud autorite tutvustamisele.

Näitusega kaasneb ka kataloog, mille on koostanud Karin Paulus.

18. novembrist 11. detsembrini eksponeeritava näituse kuraator on Kai Lobjakas, näituse kujundaja Helen Oja, graafiline disainer Kerli Virk.

Näituse toimumist ja kataloogi ilmumist toetab Eesti Kultuurkapital.