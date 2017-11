Urmas Vadi painajalikud unenäod kadusid pärast keldris kaevamist

"Minu vanavanemad on siin elanud ja ka mina olen siin elanud," jutustas ta. "Linnalegend räägib üldse, et see on kunagi olnud ka Hugo Treffneri venna maja või siis selle venna koolimaja või hoopis koolimaja ühiselamu. Majaplaan nagu viitabki, et siin võis asuda ühiselamu."

Vadi meenutas, et ise tolles hoones elades kippus tal korduma sama stenaariumiga unenägu, milles maja pidevalt muutus ja funktsiooni muutis - kord oli see tema tuba, kord vana kino, kord labürint, kust välja ei pääsenud. "Need unenäod muutusid lõpuks painajalikuks," tunnistas ta.

Ühel kevadel tungis maja keldrisse aga vesi, pärast mida Urmas ja ta vend otsustasid drenaaži tekitamiseks keldris kaevata. Kaevetööde tulemusena ilmusid sügavalt põranda alt välja palgid. "Mõned, kellele seda lugu jutustanud olen, on öelnud, et need on parvepalgid, sest Supilinn ongi parvedele ehitatud," arutles ta. "Aga minu jaoks on kõige tähtsam, et alates sellest hetkest ei näinud ma enam kordagi painajalikku unenägu seoses selle majaga.