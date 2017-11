Varssavi Rahvusmuuseumi maneristlikud maalid Kadrioru kunstimuuseumis

Paljudele väärtuslikele maalidele jäi Varssavi Rahvusmuuseumis sealse kogu täienedes ruumi väheks, see-eest leiti neile koht Kadrioru kunsimuuseumis.

"Oleme valinud teosed, mis on väga heas seisukorras, siiski tuli teha ka veidi konserveerimistöid ja mõned maalid omandasid koguni uue ilu," rõõmustas Aleksandra Janizewska, kelle sõnul manerismi põhimõte on selles, et kunstnik püüab midagi näidata natuke varjatumal kujul ning kõik ei ole esmapilgul ilmselge.

Greta Koppeli sõnul on tegu huvitava perioodiga kunstiajaloost, mida ei ole väga palju uuritud, samas on Varssavi rahvusmuuseumi kogud selle nähtuse eksponeerimiseks väga rikkalikud.

"Sama hästi võiks öelda, et see näitus on Madalamaade 16.-17. sajandi kunstist, aga sellest on inimestel liiga selge ettekujutus, et see on Rubens ja Rembrandt. Tegelikult ei ole see rahvuslik üksus ega ka georaafiline määratlus, vaid pigem kultuuriline identiteet, mida kunstnikud kannavad,“ iseloomustas ta ning lisas, et paralleelselt on Mikkeli muuseumis välja sama ajalooperioodi hõlmav näitus "Maneristlik maal Eesti kogudes“. Sealt leiab töid, mis on pärit Rahvusraamatukogust, TÜ kunstimuuseumist ja Rahvusarhiivist.