Tulge kuulama: "Koolon-live" saates on külas räppar Arop

Lavastaja Gerda Kordemets leidis kultuurisaates OP, et legendaarne teatritükk "Lendas üle käopesa" on aktuaalne tänagi. Varem samas etenduses peaosatäitjat kehastanud Hannes Kaljujärv oli temaga samal meelel.

Tegemist on avaliku salvestusega, kuhu on oodatud kõik huvilised. Salvestus algab kell 20:30, kuid kui soovite kuulata vestlust kohapealt, võiksite tulla hiljemalt kell 20:00 rahvusringhäälingu uudistemaja fuajeesse, kust juhatame teid edasi.

