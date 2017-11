Kultuuriportaal soovitab: "Paterson" ETV2-s

Kultusrežissöör Jim Jarmuschi film on ilus, lihtne ja lüüriline lugu, mis soojendab südant ning paneb koos peategelase Patersoniga (Adam Driver) nägema ilu elu pisidetailides. Tagasihoidlik bussijuht armastab oma naist, sõpradega baaris istuda ja vabadel hetkedel oma salajasse märkmikku vabavärsse kirjutada.

Paterson ei kurda oma igapäevarutiini üle, sest vaheldust pakuvad reisijad oma naljakate ja hämmastavate lugudega, kaunis naine Laura, kes on tegelikult andekas kunstnik ning üllatab meest iga päev uue unistusega, mis tuleb ilmtingimata ellu viia, ja inglise buldog Marvin, kes tegutseb selle nimel, et näidata, kes on tegelikult majas peremees.

Näitleja ja lavastaja Rain Tolgi arvates suudab "Patersoni" režissöör Jim Jarmusch isegi kraanikausis panni leotamise poeetiliseks muuta. Vaata "OP-i" lõiku siit.

Loe ka "Patersoni" arvustust, kus on öeldud: "See igapäevaste tähtsusetute hädade, kergete naeratuste ja toimiva päevarütmi komplekt on justkui ideaalne elu. Punkt, kus inimesed tänu armastusele ja pehmele loomingulisele väljendusele ei üritagi kuhugi mujale jõuda, nad on täielikult rahul sellega punktiga, kuhu nad on enda elus jõudnud. Aga see ei ole muinasjutt, sellest ei peegeldu roosamannat, vaid elu kogu orgaanilisuses."

Jim Jarmuschi "Paterson" on ETV2 ekraanil 8. novembril kell 21:35.