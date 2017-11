Uus entsüklopeedia koondab endasse sada aastat Eestit

"See on täielik deža vuu!" Nii ütleme siis, kui meile tundub, et oleme mingis olukorras juba varem olnud.

Kui jõudsin Estonia kontserdisaali Mihkel Polli klaveriõhtule, olid kavad juba otsa saanud ning saadaval oli vaid teoste loeteluga lisalehti. Saal oli soliidselt publikut täis. Kuluaaridest kuulsin, et Piletilevi netimüügis oli kontsert olnud välja müüdud. Näib, et klaveriõhtu head ajad hakkavad tagasi tulema.

Lavastaja Gerda Kordemets leidis kultuurisaates OP, et legendaarne teatritükk "Lendas üle käopesa" on aktuaalne tänagi. Varem samas etenduses peaosatäitjat kehastanud Hannes Kaljujärv oli temaga samal meelel.

Folklorist Marju Kõivupuu sõnul annab värske entsüklopeedia praeguse hetkeseisu erinevate kirjutajate arusaamast, mis Eesti loos on olnud olulist ja tähelepanuväärset. "See on võib-olla miinimumprogramm sissejuhatuseks Eesti küsimusse."

"Käesolev entsüklopeedia ei ole mõeldud nendele, kes tahavad natukene midagi teada, vaid just neile, kes tahavad süveneda Eesti riigi sajasse aastasse ning saada aru, millised protsessid on toimunud," selgitas Tomingas.

TEA kirjastuse juhi Silva Tomingase sõnul on teoses välditud keerulist akadeemilist sõnastust ning seetõttu sobib raamat lugemiseks ka juba põhikooliealistele. "Eesti Vabariik 100" on üles ehitatud teemade kaupa, nime- ja mõistete registrit siit ei leia.

Suurteosest "Eesti Vabariik 100" selgub näiteks, et Suure Munamäe kõrgus on aastate jooksul poole meetri võrra vähenenud, vahendas "Aktuaalne kaamera". Samuti räägitakse selles raamatus taasiseseisvumise asemel iseseisvuse taastamisest.

