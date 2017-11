Baiba Skride: igale uuele teosele läheneb interpreet respektiga

"See on täielik deža vuu!" Nii ütleme siis, kui meile tundub, et oleme mingis olukorras juba varem olnud.

Kui jõudsin Estonia kontserdisaali Mihkel Polli klaveriõhtule, olid kavad juba otsa saanud ning saadaval oli vaid teoste loeteluga lisalehti. Saal oli soliidselt publikut täis. Kuluaaridest kuulsin, et Piletilevi netimüügis oli kontsert olnud välja müüdud. Näib, et klaveriõhtu head ajad hakkavad tagasi tulema.

Lavastaja Gerda Kordemets leidis kultuurisaates OP, et legendaarne teatritükk "Lendas üle käopesa" on aktuaalne tänagi. Varem samas etenduses peaosatäitjat kehastanud Hannes Kaljujärv oli temaga samal meelel.

Olen väga rahul, et saan juba kolmandat korda esineda koos Berliini filharmoonikutega ja teist korda New Yorgi filharmoonikutega. Ees ootab taaskohtumine Gewandhaus orkestriga ja Euroopa turnee Bostoni sümfooniaorkestriga. Kuid loomulikult teevad rõõmu kõik esinemised.

See teos koondab endas väga palju erinevaid meeleolusid – traagilisust, igatsust, sisemist ärevust. Seal on helgemaid ja õnnelikumaid hetki, samas ka ratsionaalsust. Helilooja kasutab isegi rahvamuusika sugemeid, põimides kõik meisterlikult ühtseks tervikuks.

Elleri kontsert on nii tehniliselt kui muusikaliselt üsna keerukas. Samas on tegemist väga ilusa teosega, seega ma olen väga õnnelik ennast sellele teosele pühendades.

Igale uuele teosele läheneb interpreet respektiga, püüdes leida parima võimaliku viisi selle tundma õppimiseks. Kuna ma naudin väga uusi väljakutseid, siis on just vähetuntud teostega kohtumine minu jaoks väga eriline ja põnev.

Teil on olnud Olari Eltsiga pikk koostöö. Milline dirigent ta on?

