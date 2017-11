EstDocsi võitis "Nõukogude hipid"

"See on täielik deža vuu!" Nii ütleme siis, kui meile tundub, et oleme mingis olukorras juba varem olnud.

Lavastaja Gerda Kordemets leidis kultuurisaates OP, et legendaarne teatritükk "Lendas üle käopesa" on aktuaalne tänagi. Varem samas etenduses peaosatäitjat kehastanud Hannes Kaljujärv oli temaga samal meelel.

Esikoha sai kuus aastat valminud film "Nõukogude hipid", mille režissööriks on Terje Toomistu. Kohal auhinda vastu võtmas oli produtsent Liis Lepik. Film "Naine pildil", mille režissööriks on Priit Valkna, pälvis Honorable Mention auhinna. Publiku poolt hinnati parimaks filmi "Holodomor: ellujäänute hääled", mille režissööriks on kanadalanna Ariadna Ochrymovych.

