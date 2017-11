November toob pianist Kristjan Randalule esinemisi viiel maal

Tema kontserdid toimuvad seekord kahe ansambli, Petros Klampanise trio ja Peedu Kass Momentumi koosseisus. Esimesed novembriesinemised leidsid aset džässifestivalidel Hispaanias. 2. novembril mängis Petros Klampanise trio (koosseisus Petros Klampanis kontrabassil, Kristjan Randalu klaveril, Bodek Janke trummidel) koos keelpillikvartetiga Valencias 25. aastapäeva tähistanud Jimmy Glass Jazz Festivalil. Klampanise trios mängides saab Randalu taaskord esineda koos oma noorpõlveaegse suurepärase muusikakaaslase Bodek Jankega. 3. novembril esineti sama trioga Hispaanias Girona rahvusvahelise festivali 6. Jazz & Fires programmis Girona Sunset Jazz Clubis.

Peedu Kass Momentum astub üles Soomes, Helsinki Musiikkitalo Ravintola klubis 15. novembril. Trios mängivad Peedu Kass kontrabassil, Kristjan Randalu ja trummar Toomas Rull. Kontserdi korraldab Eesti Instituut Soomes (Viro-instituutti) sarjas „Virolainen musiikki soi“. 18. novembril mängib Kristjan Kreekas, praegu New Yorkis elava Petros Klampanise sünnimaal, trio kontsert toimub Ateena klubis Gazarte.

Pärast Kreekat juba järgmisel päeval, 19. novembril, on Kristjan Randalul esinemine Peedu Kass Momentumiga Londonis. Mängitakse väga mainekal EFG 25. London Jazz Festivalil (festival toimub tänavu 10.-19. XI) Barbicani keskuses (Barbican FreeStage) pidustuste viimasel päeval. Samal päeval osaleb Londoni festivalil ka Erkki Pärnoja: Efterglow.

Viimane ülesastumine sel kuul toimub Kristjan Randalul 24. novembril Rootsis Göteborgis Sockerbruketarena'l, taas Petros Klampanise trio koosseisus.

Rõõmustavaks uudiseks on duo Vaiko Eplik & Kristjan Randalu uue plaadi „Lahkhelid“ ilmumine sügisel, kus Vaiko Eplik on laulja, kitarristi ja elektrooniku rollis, Randalu klaveril. Plaadi materjal salvestati Tallinnas Mustpeade maja saalis avalikult kontserdilt, selle väljaandmise juures on tegevad olnud Gunnar Kõpp ja Jakob Juhkam. Üheksat kontserdinumbrit kandev CD ilmus Epliku Mortimer Snerd Records'i firmamärgi all.

Suurim rõõm on meil aga sellest, et mitmetel viimastel aastatel on Kristjan Randalu paljud tegemised olnud seotud Eestiga ning teda on ka siin vääriliselt hinnatud. Ülesastumised sünnimaal pole Randalul toimunud maailmaminekute arvel, pigem on ta koos nendega toonud džässimaailma suuri asju siia.

Ka praegu Ühendriikides elav Petros Klampanis on oma uue plaadiga „Chroma“ tähelepanu äratanud. See on tema esimene suure koosseisuga mängitud album. Klampanis valiti Kreekas Aasta džässmuusikuks 2015, ja Peedu Kass Momentum meil Aasta džässiansambliks 2017.

Detsembri esimesel nädalal on Kristjan Randalu osaline juba üritusel Saksamaal Tübingeni Jazzclub'is, mängides koos ungari juurtega Saksa saksofonisti ja helilooja Peter Leheliga. Siin astuvad üles Baden-Württembergi kaaluka džässipreemia laureaadid, kelleks on nii Kristjan Randalu (2007) kui ka Peter Lehel (1997).

Kristjan Randalu on leidnud esinemisteks välismaal väärikaid partnereid ka Eestist. Ta on kaasa teinud mitmes Siiri Sisaski projektis, mänginud kordi Kristjan Järvi dirigeerimisel, samuti Paavo Järvi käe all. Trio Peedu Kass Momentum alustas tegutsemist umbes viis aastat tagasi. Septembris astus trio üles Brüsselis maineka Flagey keskuse laval, tuues rahvusvahelise kuulajani oma panuse Eesti ELi nõukogu eesistumisele ja Eesti Vabariik 100 tähistamisele pühendatud kultuuriprogrammi.

Lisagem toreda meenutusena kontserdid septembrikuu lõpul ka Saksamaal Oldenburgi Riigiteatris, mil seal hiljaaegu teatri Generalmusikdirektori ametisse astunud Hendrik Vestmann kutsus kaheks õhtuks oma hooaja avakavva „America!“ klaverisolistiks Kristjan Randalu. Vestmann on teatriorkestriga mänginud aga ka Heino Elleri, Erkki-Sven Tüüri ja Arvo Pärdi teoseid.