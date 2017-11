Liima esineb märtsis Tallinnas Erinevate Tubade Klubis

Liima moodustavad Taani indiebändi Efterklang liikmed Mads Brauer, Casper Clausen ja Rasmus Stolberg ning Soome impromuusik ja trummar Tatu Rönkkö.

Berliini sõltumatu plaadifirma City Slang alt ilmunud Liima teiselt täispikalt albumilt "1982" kostab nii külma sõja aegse süntpopi kui ka Talk Talki stiilis artrocki kajasid. Paari viimase aasta jooksul Londonis, Berliinis ja Portugalis kirjutatud ning Soomes salvestatud albumi kaasprodutsendiks on Grizzly Bearist tuntud Chris Taylor.

Albumi manifesti mõõtu nimilugu kehtestab 1982. aasta omalaadse null-aastana. "See räägib oma sünniaja eest põgenemisest, püüdest sinna naasta ning ka tõdemusest, et kõik see on mõttetu, sest toda aegruumi pole ju õigupoolest enam olemas," avas Casper Clausen.

"Stranger Things" telesarja uue hooaja ja "Blade Runner 2049" filmi tuules ilmunud "1982" sobiks suurepäraselt mõne ulmedüstoopia heliribaks, ometi pole sel suurt pistmist ei retrotrofutu, küberpungi ega nostalgiaga. Pigem on tegu möödaniku tulevikufantaasiate tõlgendusega. Album ei püüa jäljendada 1982. aasta kõlapilti, vaid arutleb aja, ruumi ja identiteedi ning nende nihestamise üle ühe põlvkonna alateadvuses.