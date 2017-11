Kivastiku "Õnn tuleb magades" rändab Euroopas filmifestivalidel

Kivastiku filmi "Õnn tuleb magades" peategelaseks on neljakümnedates naine nimega Viivi, kes ühel hommikul avastab enda kõrvalt voodist tundmatu mehe. Paanikas naine püüab oma peas taastada eelmise päeva sündmusi. Mees, kelle Viivi linade vahelt leiab, on viiekümnele lähenev Andres, lahke loomuga kutseline äparduja.

Mannheim-Heidelbergi filmifestival Saksamaal on üks vanimaid filmifestivale maailmas ning toimub 66. korda. Mainekas festival on pühendatud autorikinole ja uute talentide tutvustamisele.

