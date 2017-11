Karlova Teatris esietendub Helen Rekkori uuslavastus “Öökuninganna"

“Öökuninganna” on haarav põnevuslugu kahe väga erineva inimese kohtumisest. Nooruses välismaa ooperiteatrites laulnud Elli peab pärast traagilist sündmusteahelat kohanema eluga Eestis, olles iga päev tunnistajaks oma paratamatule allakäigule. Põnev ja saatuslik sündmustik vallandub noore sotsiaaltöötaja Jakobi ilmumisega Elli lävepakule. Lavastus kõneleb ühteaegu humoorikalt ja traagiliselt kahe elusaatuse näitel hingede kokkupõrkest ja lahtitõukest, "parim enne möödas" hirmust ning sellest, mis meist maha jääb, kui oleme kord läinud.

Lavastaja Helen Rekkor ütles, et teda võlus “Öökuninganna” teksti juures võimalus vaadelda, kuidas kahe inimese vahel võib tärgata empaatia, usaldus ja sõprus vaatamata põlvkondade vahelisele lõhele ja asjaolule, et mõlemal karakteril on luukeresid kapis rohkem kui üks. “Näidend on põnev, hoogne, humoorikas ja traagiline. Samuti tõstatab tekst väga olulisi teemasid nagu lähisuhtevägivald. Näidendi peategelane on oma eluga edasi läinud, kuid haavad on jäänud. Ta teeb suurepärase vangerduse ja pöörab lootusetu situatsiooni viljakaks ja jätkusuutlikuks. Kuidas elada nii, et jälg, mis sinust jääb, oleks väärtuspõhine? See on küsimus, millega meil kõigil tuleb silmitsi seista.”

Piret Jaaks ütles, et soovis oma näidendit kirjutades pakkuda tugevat rolli eesti naisnäitlejale. “Olin mõelnud pikalt, miks eesti kaasaegses dramaturgias on niivõrd vähe tõeliselt suuri rolle üle 40aastasele naisnäitlejatele, kuid ei suutnudki selle küsimusele ühest vastust leida. Ühel hetkel mõistsin – see roll tuleb mul endal kirjutada. Mul on eriliselt hea meel, et sellesse astus niivõrd võimas draamanäitleja nagu Liina Tennosaar.”

“Öökuninganna” autor on Piret Jaaks, lavastaja Helen Rekkor, kunstnik Maarja Pabunen, helilooja Ardo Ran Varres, osades Liina Tennosaar ja Martin Tikk.

Esietendus toimub Karlova Teatris (Tähe 66, Tartu) 16. novembril kell 19.00. Teised etendused 17., 21., 22., 23. ja 24. novembril.