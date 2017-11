PÖFF hakkab näitama telesarju

Programmi eesmärk on esile tõsta üha enam hägustuvaid piire väikese ja suure ekraani vahel. Kavva kuuluvad kolm sarja: "Babülon Berliin", "Gogol" ja "Tšornobõl 2. Keelutsoon".

"Babülon Berliin" on kõigi aegade kalleim Saksa seriaal, mille eelarve on väidetavalt ligemale 40 miljonit eurot. Tegevus leiab aset 1920. aastate Berliinis organiseeritud kuritegevuse ja poliitilise äärmusluse ajastul, mis valmistas ette natsionaalsotsialismi esiletõusu.

Volker Kutscheri teostel põhineva 16-osalise sarja režissöörid on Tom Tykwer, Henk Handloegten ja Achim von Borries. Seda on müüdud juba rohkem kui 60 riiki, ostjate seas on ka näiteks Netflix, kes hakkab seda levitama USAs.

"Gogol" on müstiline thriller, mis ammutab inspiratsiooni Nikolai Gogoli teosest "Õhtud külas Dikanka lähedal". Detektiiv Jakov Guro lahendab selles koos oma abilise, üleloomulike võimetega noore kohtukirjutaja Gogoliga noorte naiste mõistatuslike surmade saladust. Režissöör on Jegor Baranov.

Tegu on esimese telesarjaga Venemaal, mis jõuab kõigepealt kino- ja alles seejärel teleekraanidele. Esimene film, mis tuli augusti lõpus välja ligemale 1400 ekraanil, on nüüdseks kogunud juba 1,9 miljonit vaatajat ja teeninud 7,8 miljonit dollarit kassatulu. Kokku peaks seriaali põhjal kokku pandud filme tulema neli.

"Tšornobõl 2. Keelutsoon" jätkab üht kõige populaarsemat Vene sarja, mille esimene hooaeg oli kavas 2014. aastal. Pärast Tšornobõli katastroofi ärahoidmist ja tänapäeva naasmist avastab Paša, et asjade käiku muuta ei ole siiski võimalik – tuumaõnnetus on aset leidnud teisel pool ookeani, kuhu ta sõprade seltsis nüüd siirdub, sattudes otse keset postapokalüptilist maailma.

See on esimene Vene seriaal, mis on filmitud Hollywoodis populaarsete Ameerika näitlejate osavõtul. 8-osalise fantastikasarja režissöör on Pavel Kostomarov.