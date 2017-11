Muusikalegend Prince'i kontsertfilm jõuab kinoekraanidele

20. novembril jõuab eesti kinodesse muusikalegend Prince`i 1987. aasta suurejooneline kontsertfilm „Sign o’ the Times“, mis toob ekraanidele ameerika laulja ja laulukirjutaja kogu maailma lavasid vallutanud erakordse ande ning karisma.

„Sign o’ the Times” on kontsert, mis on kord juba muusikaajalugu teinud, kuid naaseb nüüd 30 aastat hiljem digitaalselt taastatud pildi ja heliga taas kinodesse. “Film toob ekraanidele Prince’i geeniuse surematuse ja revolutsioonilisuse oma täies eheduses,” lausus Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod.

1987. aastal lõi Prince albumi „Sign o’ the Times,” ühe oma suurima meistriteose põhjal kontsertfilmi, mille režissööriks oli tema ise. “Sellest sündis 84 plahvatuslikku minutit puhast energiat, täis Prince`i karismat meelelahutajana, toeks täiesti uue bändi liikmed, kes hoiavad iga viimse kui hetke publikut oma peos,” kirjeldas kontsertfilmi Novod ning lisas, et tegemist on ainulaadse võimalusega anda au Prince’i andele ja tema kuulajaskonnal tema mälestamiseks veelkord kokku tulla.

Digitaalselt restaureeritud kontsertfilmi ainukordsed linastused toimuvad 20. novembril Coca-Cola Plazas kell 21.15, kino Ekraanis ja Viljandi kino Centrumis kell 19.00.

Prince (7.6.1958 – 21.4.2016) oli ameerika laulja, muusikakirjutaja, multi-instrumentalist ja produtsent, keda teatakse tema ekstravagantse välimuse ja karisma ning erakordse vokaalse võimekuse järgi. Prince on müünud enam kui 100 miljonit plaati, mis teeb temast ühe edukama muusiku maailmas. Ta on välja andnud 39 albumit ja 104 singlit. 1987. aastal andis ta välja albumi Sign o' the Times, mida peetakse tema parimaks teoseks.