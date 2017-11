Isadepäeval saavad sõna keelpilliperekonna mehisemad hääled

Kontserdikava täiendab Bernhard Rombergi ja Ludwig van Beethoveni looming. Neist Rombergi kontsertiinol vioolale, tšellole ja kontrabassile on eriti huvitav tekkelugu. Nimelt tahtnud Beethoven oma kaasaegsele tšellistile Rombergile kirjutada tšellosonaadi, kuid viimane polnud sellega nõus. Ta pelgas, et äkki Beethoven kirjutab liiga keerulise teose ning eelistas mängida pigem iseenda loodud lugusid. Nii jäänudki Beethovenil tšellosonaat kirjutamata. Beethovenilt kõlab kontserdil duett vioolale ja tšellole “Mit zwei obligaten Augengläsern” .

York Bowen on ameeriklasest kontrabassimängija, kes kirjutas selle vioolakvarteti oma sõpradele. Esitusele tuleb tema Fantaasia neljale vioolale op 41. Eestis pole seda teost varem mängitud. Ega nelja vioolatki naljalt samal ajal laval soleerimas ei kohta - tegemist on tõeliselt harvaesineva vaatepildiga. Nelik esitab lisaks Fantaasiale ka veel hispaania helilooja ning vioolamängija Sancho Engaño loodud Blues Suite vioolakvartetile.

„Üsna harva juhtub, et laval on korraga neli vioolat. Altviiulit peetakse pigem orkestris täitepilliks, mitte aga niivõrd solistipilliks,“ ütles Tallinna Kammerorkestri vioolamängija Karin Sarv.

