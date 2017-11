Haus Galerii teeb kummarduse maalikunsti ajaloole

Oma 20. sünnipäeva aastal teeb galerii kummarduse maalikunsti ajaloole, et meenutada põhjuseid, neid pintslilööke, mis on olnud olulised ja toitnud meie tänast kunstimaailma. Sel aastal Eesti pakuti Maalikunstike Liidu liikmetele välja võimaluse tagasivaateks, inspiratsiooniks mõelda selle üle, mis kunagi oli. Kas interpreteerida maailma mõjutanud kunstistiile, tsiteerida teiste töid või kompositsioonikatkeid, pöörduda tagasi oma enda varasema loomelaadi juurde, maalida midagi, millest aimdub traditsioone, puudutada mõnd kunstiajaloos olulist teemat, otsida kaugusi või süveneda meie oma koduse maalikunsti minevikku? Valik jäi vabaks vastavalt sellele, mis kellelegi lähedasem ja kõnekam tundus. Oluline on, et läbi maalide kõneleks kunsti ajalugu.

Näitusel võib näha portreid, figuure, akte, natüürmorte, tsitaate Itaalia ja madalmaade meistritelt, aga ka Vincent van Gogh’lt, Joan Miròlt, David Hockneylt ning meie oma Konrad Mägilt. Näitusel astuvad üles kunstnikud: Vano Allsalu, Stanislav Antipov, Ivi Arrak, Jüri Arrak, Owe Büttner, Jaan Elken, Herlet Elvisto, Mauri Gross, Ashot Jegikjan, Eva Jänes, Ivar Kaasik, Andro Kööp, Tiia Külv, Mati Kütt, Macari, Silvi Lepparu, Lola Liivat, Helle Lõhmus, Philiph Arvo Luik, Mara, Lilian Mosolainen, Johanna Mudist, Maarit Murka, Mall Nukke, Mall Paris, Tiiu Pallo-Vaik, Juss Piho, Kristiina Pärk, Mari Roosvalt, Uno Roosvalt, Sorge, Sven Saag, Valev Sein, Kätlin Stahl, Anatoli Strahhov, Urve Sunny-Dzidzaria, Karl-Erik Talvet, Tiina Tammetalu, Lea Tomson, Heli Tuksam, Katrin Valdre, Katrin Valgemäe, Lev Vassiljev.

Näituse teema on ajendatud Haus Galerii tänavusest juubelist. Galerii on järjekindlalt panustanud siinse kunsti promotsiooni, luues sildu möödaniku ja tänapäeva vahel, kõneledes kunsti ajaloost ja uusimatest suundadest. Nii on galerii püüdnud näidata eesti kunsti seotust kunagiste Euroopa metropolidega, viidanud selle süsteemsele ja professionaalsele arengule, juhtinud tähelepanu olulistele meid mõjutanud kunstisuundumustele ja sündmustele, hoidnud orbiidis eesti kunstitalente.

Näitus jääb Haus Galeriis avatuks kuni 6. detsembrini 2017.