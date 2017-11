Neoon Must: iga depressioon on väga erinev

Triin Randveri, pseudonüümiga Neoon Must värskelt ilmunud raamat "Ma tahan olla tema" annab isikliku sissevaate depressiooni all kannatava noore naise läbielamistesse.

Raamatu peategelane Keira kannatab depressiooni all kokku kümme aastat. Raamatu alguses suitsiidile kalduv tüdruk leiab lõpuks aga sisemise jõu ja elutahte, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma hakkasin seda raamatut kirjutama 5-6 aastat tagasi, kui ma oma depressioonist välja sain. Tahaks justkui anda mingit valemit, kuidas sellest välja tulla, ent seda ühest ilusat vastust kahjuks ei ole. See rännak on väga erinev ja iga depressioon on väga erinev. Aga sellest ajendatuna sai kirjutatud üks lugu, mis käsitleks neid erinevaid tahke ja külgesid," selgitas Neoon Must.

Psühhiaater Ülle Võhma ütles, et depressioon on Eestis jätkuvalt aladiagnoositud ning seetõttu on oluline, et sellest rohkem räägitaks ja kirjutataks.

"See raamat on ühe noore inimese isiksuse kasvamise ja küpsemise lugu läbi valude, läbi depressiooni, läbi oma rõõmude ja sellise sisemise tasakaalu leidmise lugu. Ma arvan, et seda raamatut lugedes teised noored inimesed õpivad midagi märkama enda juures ja märkama ka teiste juures, keda võiks aidata ja toetada. On teada, et depressioon on aladiagnoositud, ta võiks rohkem märgatud olla, väga mitmes kontekstis on oluline sellest kirjutada," rõhutas Võhma.

400-leheküljeline romaan "Ma tahan olla tema", käsitleb depressiooni erinevaid tahke, süüvides nii peategelase hingeellu kui ka sellesse, mis väljapoole paistab.