Georg Otsa muusikakooli direktoriks valiti Ivo Lille

Lille on töötanud õpetajana Nõmme muusikakoolis, alates 2004. aastast on ta Eesti muusika- ja teatriakadeemia õppejõud.

Saksofonist Ivo Lille on õppinud Georg Otsa nimelises Tallina muusikakoolis. Kõrghariduse omandas ta Eesti muusika- ja teatriakadeemias ning samas on ta kaitsnud ka doktorikraadi, magistriõpingud läbis Ivo Lille Soomes Sibeliuse Akadeemias.

