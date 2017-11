Eva Koff räägib "Plekktrummis", kuidas sünnivad elu tähtsaimad otsused

Lavastaja Gerda Kordemets leidis kultuurisaates OP, et legendaarne teatritükk "Lendas üle käopesa" on aktuaalne tänagi. Varem samas etenduses peaosatäitjat kehastanud Hannes Kaljujärv oli temaga samal meelel.

Triin Randveri, pseudonüümiga Neoon Must värskelt ilmunud raamat "Ma tahan olla tema" annab isikliku sissevaate depressiooni all kannatava noore naise läbielamistesse.

Ilmumas on 2017. aasta romaanivõistluse võidutööd. Eva Koff kujutab oma uues romaanis "Sinine mägi" erinevaid ajastuid Eesti ajaloos, mida hapra niidina seob armastuseotsing. Kuidas sünnivad elu suurimad otsused? "Plekktrummi" külaline on kirjanik Eva Koff. Esmaspäeval kell 21.35 ETV2-s.

