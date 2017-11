Riho Pätsi Koolimuusika fond tunnustab silmapaistvaid muusikahariduse edendajaid

Tallinna Ülikooli juurde asutatud fond alustas tegevust 2002. aastal eesti koolimuusika rajaja, helilooja ja muusikateadlase, publitsisti ja koorijuhi Riho Pätsi mälestuse jäädvustamiseks ning tema elutöö teadvustamiseks tänapäeval. Riho Päts oli meie koolimuusika liikumise suur algataja ja mitmekülgne arendaja uuendusmeelse pedagoogina, sellele pühendunud heliloojana, muusikateadlasena ja oma aja erudeerituma kirjamehena.

Muusikahariduse edendajate esiletoomist ja premeerimist korraldab Tallinna Ülikool koos Riho Pätsi koolimuusika fondiga juba kuueteistkümnendat korda. Fond tunnustab eriliselt silma paistnud muusikaõpetajat, instrumendiõpetajat, heliloojat ning muusikapedagoogika uurijat või koolimuusika edendajat. Pidulik üritus laureaatidele leiab aset täna Tallinnas Toompeal Eesti Teaduste Akadeemia saalis algusega kell 15.

2017. aasta laureaatideks on Võru Gümnaasiumi ja Parksepa keskkooli muusikaõpetaja ja koorijuht Silja Otsar; Tallinna Muusikakooli akordioniõpetaja ja Eesti Akordioniliidu president Kristel Laas; helilooja, muusikapedagoog, ansamblite juht ja muusikategelane Märt Hunt; koolimuusika edendaja Tallinna Ülikooli dotsent, filosoofiateaduste doktor, muusikaõpikute autor Maia Muldma. Laureaaditunnistusega kaasneb ehtekunstnik Jaan Pärna kujundatud hõbemärk ning stipendium 800 eurot.

Riho Pätsi nime kandva iga-aastase stipendiumi saajad otsustab fondi juhatus, kelle koosseisus on meie muusika- ja hariduselu olulisemate institutsioonide esindajad. Fondi seniste laureaatide hulgas on rida meie tuntud muusikategelasi, heliloojaid, pedagooge, muusikapedagoogika uurijaid ja interpreete.

Hoolimata aegade möödumisest väärib Riho Pätsi elutöö teadvustamist ka käesoleva sajandi teisel aastakümnel ning edaspidigi. Nii on koolimuusika fond selle parim täidesaatja. Riho Pätsi muusikahariduslikest töödest, tema koostatud koolilaulikutest-õppematerjalidest ning muusikaloomingust leiab tänagi huvipakkuvat ja üllatavat, kuigi maestro end vaid "pühapäevaheliloojaks" pidas ja oli oma muusika valdavalt lastele ning noortele adresseerinud.

Riho Pätsi lahkumise järel on peale tulnud rohkem kui kaks põlvkonda muusikuid, kes ei pruugi enam mäletada või ei teagi, et küpseimas loomingueas maestro 1950. aastal konservatooriumi juhtkonnast vallandati ja heliloojate liidu liikmeskonnast välja arvati. Ta vangistati ning saadeti sunnitööle Eestisse ja Siberisse, okupatsioonivõimud hävitasid kõik tema käsikirjad... Missugust vaimujõudu ja mõrudat visadust ta endas pidi leidma, et oma loomingut, nii muusikat kui kirjutatud tekste mälu järgi taastada. Seda üleelamist me ju täna Riho Pätsi kuulates ei tunne, nautides selle kõige päikesepoolt, mis tema loodud helidest, koolilaulikutest ning kirjasõnast alati vastu helgib.

Riho Pätsi Koolimuusika fondi tegevust on toetanud Haridus- ja teadusministeerium, Tallinna Ülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Koolibri Kirjastus, Eesti Autorite Ühing ja Eesti Kultuurkapital. Alates 2005. aastast juhib selle tegevust filosoofiateaduste doktor Inge Raudsepp. Austamisele on kutsutud Riho Pätsi tütar, meie nimekamaid klaveripedagooge ja muusikakriitikuid Leelo Kõlar.