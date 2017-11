Näitlejate Liit tähistab 100. aastapäeva näitusega Rakveres

Rakvere Teatrist andsid oma panuse näituse õnnestumisele Eduard Salmistu, Madis Mäeorg, Velvo Väli, Anneli Rahkema, Tiina Mälberg, Silja Miks, Peeter Rästas, Imre Õunapuu, Liisa Aibel ja Tarvo Sõmer.

Eesti Näitlejate Liit on Eesti kutseliste näitlejate loomeliit ja ametiühing ning kus on tänase seisuga 518 liiget. See asutati 3. mail 1917 ja tähistab sel aastal väga ümmargust sünnipäeva. Näituse "Eesti Näitlejate Liit 100. Näitleja portree" külastajatel on võimalus viibida 60 minutit koos Eesti näitlejaga.

Kes on need, kes sada aastat pärast liidu loomist selle moodustavad? Millised on need inimesed, kes seda ametit peavad? Kui lähedale me neile tegelikult pääseme? Näituse põhiosa on inspireeritud Gillian Wearingu maailmakuulsast videotööst „60 minutes silence“. Näituse idee ja kuraator Gert Raudsep, näituse kujundaja Maret Kukkur, heliinstallatsioon helilooja Marianna Liik (Eesti Muusika Päevad).

Näituse väiksem osa keskendub portreesarjale “Kadunud näitlejad”. Me tahame teada: kuidas loobumine sündis? Milliseid tundeid tekitas see toona ja milliseid mõtteid tekitab praegu? Kas nad igatsevad seda ametit taga? Kas näitleja ametist on võimalik üldse loobuda? Kas “kadumine” on võimalik? Autorid: Erni Kask ja Peeter Rästas loomingulisest ühendusest nu.unioon.

Näitus valmis Eesti Näitlejate Liidu, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi, EV Kultuuriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali, ERRi, nu.uniooni koostööna.

Näitus jääb avatuks 13. jaanuarini.