Tristan Priimäe filmivalik: "Thor: Ragnarok" ja "Western"

"Thor: Ragnarok", režissöör Taika Waititi

Kui palju sellel filmil nüüd Põhjamaade mütoloogiaga pistmist on, eriti kuna selle on üles filminud uus-meremaalane, aga see on kõige naljakam Marveli lugu, Lihtsakoeline ja kerge, hoogne, äge heade kõrvaltegelastega. Väga vaimukas lugu. Marvel järgib põhimõtet, et tilkagi verd ei näidata, Krõbisev, läikiv värviline.

"Vestern", režissöör Valeska Grisebach

Linastub LUX filmifestivali raames. Kahju, et Cannes`i filmifestivalil võidutsenud filmid jõuavad Eestisse ainult korraks ja siis ka nagu vabandusena. Need vääriksid palju rohkemat, sama kehtib ka selle filmi kohta.

"Matilda", režissöör: Aleksey Uchitel

Hoiatus! Kõnekas näide, kuidas turunduskampaanial pole filmi kvaliteediga mitte midagi pistmist. Kui erootika panna filmi headuse mõõdupuuks, siis peaks TOP koosnema pornofilmidest. Ja justkui oleks selles midagi erilist, et Venemaa tahab filmi ära keelata. Televisiooni esteetikas tehtud teleseep, küündimatu. Seda oli isegi raske vaadata.