Tartu Uus Teater pakub võimalust teha teatrit oma maitse järgi

Tartu Uus Teater kuulutas välja konkursi, et leida oma repertuaarile uusi impulsse. Konkursi eesmärgiks on tuua teatri kui piiriala juurde uusi inimesi, kes tavapäraselt teatrit ei armasta ega loo. Osalema on oodatud teatriinimesed, aga ka muude alade kunstnikud ning miks mitte ka täiesti teatrikauged inimesed, kellel on tekkinud konkreetsed ideed.