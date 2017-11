Oma Lava räägib avameelselt abielust

Lavastuse eesmärgil küsitleti erinevaid abielupaare, selgitamaks välja küsimusi, kuidas küll mõni paar on 70 aastat abielus olnud? Kas nad ei tülitse kunagi? Kas nad ei solvu kunagi? Mida inimesed teevad, et nende abielu koos püsib?

"Me küsisime erinevatelt abielupaaridelt neid küsimusi, mis meid kõige rohkem huvitasid. Küsimusi, mida on küsinud endalt küllap kõik abielus olevad inimesed," selgitas intervjuusid läbi viinud näitleja Külli Reinumägi. "Vastused said ootamatult avameelsed. Sellest sündis lavastus. Päris inimeste päris abieludest, nii nagu need on."

Mõned näited:

"Lahku minna on väga kerge, aga koos elada on kunst." (Valve)

"See, mis mulle temas ei meeldi, see on tegelikult see, mis mulle endas ei meeldi, kooselu on nagu peegel." (Ursula)

"Kui tekib konflikt, siis meil mõlemal on hästi halb olla. Siis me lihtsalt oleme vait natuke aega ja siis läheb see mööda." (Martin)

"Olen alati arvanud, et abielu on kõige ägedam asi, mis minuga juhtunud. Aga ütlen ausalt, oli aeg, kui olin valmis endale köie kaela panema. Et noh, on olnud igasugust." (Veiko)

Etenduse lavastaja ja dramaturg on Erki Aule, koreograaf: Kati Kivitar, helilooja Madis Kreevan. Mängivad Margus Tabor (Tallinna Linnateater), Janek Joost, Külli Reinumägi, Pirjo Levandi.

Etendust näeb Vaba Lava suures saalis veebruaris ja märtsis. Selle valmimist toetas Eesti Kultuurkapital.