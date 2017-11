Georg Otsa muusikakooli direktorina asub tööle Ivo Lille

Lille on ka ise lõpetanud Otsa kooli, mängib saksofoni paljudes ansamblites ja orkestrites ning on mitmete muusikaürituste eestvedaja, vahendas "Aktuaalne Kaamera".

Valikukomisjoni esimehe Teet Tiko sõnul sai Ivo Lille valikul määravaks tema selge visioon kooli juhtimisest ja arengueesmärkidest.

Otsa kooli ümber on viimastel aastatel palju segadust külvanud nii palgaprobleemid, sisepinged kui ka uue loodava kaunite kunstide kooliga seonduvad mured. Ivo Lille sõnul on tal mõttes kolm põhilist teemat, millele tähelepanu pöörata

„Kolm põhilist teemat on leida õpilasi, kes on huvitatud muusika õppimisest ning aidata neil leida motivatsiooni muusikaga tegelemiseks, samuti nende koolijärgse elu ette valmistamine. Teine teema on õpetajad ja sisekliima, kolmas suur teema on koolide ühinemise teema,“ loetles Lille.

Lille alustab tööd Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli direktorina lähikuudel.