Linnateater toob lavale koomilise road-tripi Ida-Euroopas

Lavastaja Hendrik Toompere juunior lavastab Poola kirjaniku Dorota Maslowska esimese näidendi „Kaks vaest poola keelt oskavat rumeenlast,“, vahendas "Aktuaalne Kaamera".

Näidend pälvis oma rammusa keelekasutuse tõttu kodumaal esialgu halvakspanu. Autor kirjeldab valehäbita ning ehmatava otsekohesusega tänapäeva elu varjukülgi. Näidend ironiseerib võõraviha ja erinevate ühiskonnakihtide vahel valitsevate lõhede üle. Lavastaja Hendrik Toompere juuniorile on see esimene töö Tallinna Linnateatris.

„Mulle meeldis see, et see jube mänguline materjal võimaldab lustida ja lõbutseda kõigil: näitlejail, lavastajal, kunstnikul, helikujundajal,“ kirjeldas Toompere. „See on kokku absurdimaiguline poeetiline teekond läbi postkommunistliku lumise Poola ja ühtlasi ka läbi iseenda. Raske öelda, kas see on komöödia või tragöödia, aga mulle meeldib määratlus, et see lugu naerutab niimoodi, et lõpuks ei naera enam keegi.“

Näidendi tõlkis Margus Alver, kunstnik on Kristjan Suits.