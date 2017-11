Bremeni torn avatakse peatselt külastajatele

19. sajandist kuni tänapäevani kasutuseta seisnud Bremeni torn on restaureeritud, et see varsti ka linnarahvale ja turistidele avada.

15.sajandil ehitatud Bremeni torn on keskaegse linnamüüri 4-korruseline kaitsetorn, mille kahte alumist korrust kasutati vangitornina kuni 17. sajandini, vahendas "Aktuaalne Kaamera". Teisel korrusel on hästi säilinud kuivkäimla ning ka keskaegsed metallist rõngad vangide aheldamiseks. Linnaplaneerimise Amet investeeris Bremeni torni kokku veidi üle saja neljateist tuhande euro.

„Selle platvormi asemel, kus me seisame, oli umbes poolteist kuni kaks meetrit kõrge võsa. See puhastati, kogu munakivisillutis pandi uuesti, laskeavadesse uued aknad, ehitati uus elektrisüsteem ja küte, nii et seda torni saab ikka kasutada päris pikalt,“ lausus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovik.

Tornile kasutaja leidmiseks koostavad Linnavalitsus ja Linnaplaneerimise amet lähiajal konkursi tingimused. Üheks tingimuseks on see, et torn peab jääma külastajatele avatuks.