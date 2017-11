Paavo Matsini romaan jutustab Kreutzwaldi ja tema kure loo

Paavo Matsini äsja ilmunud romaani "Must päike" peategelased on Friedrich Reinhold Kreutzwald ja tema rastafarist kurg Juku. Tegemist on ajaloolise fantaasiaromaaniga.

Tumedamat poolust esindab aga Puškini esiisa must toonekurg Abraham Hannibal, vahendas "Aktuaalne Kaamera". Tegemist on ajaloolise fantaasia-romaaniga, mille sündmustik toimub 19. sajandil, kuid mõned tegelased on pärit ka varasemast ja hilisemast ajast. Lisaks kurgedele kohtab romaanis ka Kreutzwaldi ümbritsenud kultuuritegelasi nagu näiteks Lydia Koidula.

Matsini eelmise romaani, Kultuurkapitali kirjanduspreemia ja Euroopa Liidu kirjanduspreemia võitnud "Gogoli disko" sündmustik toimus kirjaniku sünnilinnas Viljandis. "Mustas päikeses" jalutavad lauluisa Kreutzwald ja tema kurg aga ringi Võru linnas. "On päris keeruline ette kujutada, kuidas üks kurg mõtleb," tunnistas autor. "Siis ma mõtlesin, et kurg ilmselt mõtleb põhiliselt söögist ja tegeleb palju söögiprobleemidega, käib ringi, kannab riideid, on persoon ikka."

Matsin lisas, kure kohta eriti palju infot ei ole peale ühe Köleri graafilise joonistuse. "Muidu lugesin Kreutzwaldi kirjavahetust ja uurisin 19. sajandi Võru linna - see on selline romaan, kus ajad on segamini, päris klassikaline ajalooromaan see ei ole."