Klassikaraadio uuris, kas artisti riietus mõjutab kontserdielamust

Laulja Arete Teemets sõnas, et ta ei keskendu kontserdipäeval ainult harjutamisele. "Ma ei lähe lavale kunagi suvalistelt, kammimata juuste ja meigita," ütles ta "Helikajas" ja tõdes, et tema arvates on artisti väljanägemine väga oluline.

"Ma olen riietuse puhul läinud seda teed, et lasen enamik esinemisriided endale õmmelda, ühe väga ilusa kleidi olen saanud ka kaltsukast," mainis Teemets ja nentis, et tema arvates peaks artistil säilima laval puutumatuse atmosfäär. "Keegi publikust ei saaks tõusta ja öelda, et tal on see sama kleit kodus kapis."

"Esimene reegel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse sisse astudes oli see, et klassikaline laulja peaks laval kandma pikka maani seelikut, kust võiks siis ainult kinganina välja paista," tõdes laulja ning lisas, et on ajapikku sellest reeglist aru saanud. "Kui me oleme Estonia kontserdisaali laval ja meil oleks seelik, mis paljastaks põlvesid, siis võiksid esimeses reas istujad midagi muudki näha."

"Riietus peab olema mugav, ta ei tohi sind takistada, eriti kui sa oled instrumentalist," kinnitas Edmar Tuur ja tõi välja, et sõltumata elualast näitab riietus, milline inimene sa oled. "Artistina on see minu austusavaldus külaliste vastu, päris maikas ma ikka ei tule, panen end ikka viisakalt riidesse."

Tuur leidis, et mehena on tal lihtsam riietuda, kuna ülikond on kõigil meestel olemas. "Ma tahaksin ka, et mul oleks keegi, kes tooks mulle riided, triigiks neid ja kammiks mind, aga see on kõik väga kallis ning kui sa oled kodumaine solist, siis sellist raha lihtsalt pole."

Stilist Gerly Tinni arvates ei tasu artistidel liialt oma riietuse ja meigi pärast muretseda. "Miks mitte võtta endale inimene, kes sind aitab, põhimõtteliselt võiks ju endal kodus ka ise hambaid parandada, aga pigem usaldada professionaale," selgitas ta ja kinnitas, et see on lisa närvikulu, kui kõige selle peale ise pead mõtlema.