PÖFFil esilinastub Andres Puustusmaa uus film "Rohelised kassid"

Film räägib loo kahest vanast pätist, kes on enamuse aja oma elust on veetnud vanglamüüride vahel. Nüüd juba seitsmekümneseks saanud meestele antakse amnestia. Vanad sõbrad Markus (Tõnu Kark) ja Eduard (Sergei Makovetski) ei ole veriste kätega roimarid. Juba noorena, varaste ja muude sulide seltskonnas, olid nende suurimateks kuritegudes riigi pettused ja röövid. Vabaduses tahab Markus rahaks teha kaks 500-grammist natsiaegset kuldplaati.

Ta saab toa sotsiaalabi varjupaigas, kus "sõbruneb" öömaja komandandi Kirilliga, alkoholisõltlase Pjotriga, poliitaktivisti Richard Molbergiga ja kahekümne pagulasega Kongost. Markus armub kasutatud riiete poe omanikku Martasse. Kullavahetuspunktis näeb ta klaasvitriinis "oma" kuldplaati, mille hind letil on kümme korda kõrgem. Markus otsustab kulla tagasi röövida.

Planeeritud röövipäeval saab Markusest koos kaasosalistega teiste röövlite pantvang. Eduardi mälu on vanglas kehvaks jäänud. Ta on otsustanud üles otsida oma elu armastuse, Maria. Selgub, et Eduardile kuulunud puumaja on vahepeal maha lõhutud ja selle asemele on ehitatud elektrijaam. Vanadekodus saab Eduard teada, et Maria suri poolteist aastat tagasi. Eduard toidab Shnelli tiigi juures parte ja tuvisid. Õhtuhämaruses näeb Eduard, kuidas kamp purjus noorukeid taob jalgadega pargis siblivaid parte. See pilt vallandab Eduardis metsikuse.

Filmi lõpus on Eduard leidnud meelerahu ja vabaduse psühhoneuroloogiahaiglas. Kuna ta ei tea, et sõber on surma saanud, dikteerib Eduard medõele kirja Markusele, milles mainib, et ta kahjuks ei saanud tulla kohtumisele hotelli Palace, kuna sõitis Mariaga Hispaaniasse, peesitab mere ääres, joob jahutatud Sangriat ja ootab Markust sinna, nii kauaks kui too aga tahab.

"Rohelistes kassides" astuvad üles Tõnu Kark, Sergey Makovetskiy, Mait Malmsten, Kirill Käro, Priit Pius, Märt Pius, Ülle Kaljuste. Režissöör ja stsenarist on Andres Puustusmaa, produtsent Katerina Monastyrskaya, operaator Pavel Emilin, montaaž Andreas Lenk.

Andres Puustusmaa lõpetas Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia lavakunstikateedri näitleja erialal. 2002-2004 õppis ta Moskva Kõrgematel Stsenaristide ja Režissööride Kursustel. On teinud tele- ja mängufilme ning telesarju nii Eestis kui Venemaal. Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia lavakunstikateedri filmitöö dotsent. Tema tuntumad linateosed on "1814", "Punane elavhõbe" ja "Rotilõks".

Kinodesse üle Eesti jõuab "Rohelised kassid" 2018. aasta alguses.

Vaata treilerit: