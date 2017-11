Ivo Lille: Georg Otsa nimelise muusikakooli kolletiiv võib korda saata imesid

"Georg Otsa muusikakool on meie muusikamaastikul täiesti omaette nähtus, kus on omalaadne atmosfäär ja aura," ütles Ivo Lille ja kinnitas, et seda suunda tahab ta kooli juures ka jätkata. "Ma arvan, et seal on väga professionaalsed õpetajad ning erilised osakonnad, tegemist on ühe tugeva ja suure perspektiiviga kooliga."

Lille sõnul peaks Georg Otsa muusikakooli roll olema see, et õpilased tuleksid muusikat õppima ka siis, kui seda pole tehtud esimesest klassist alates. "Pakkudes neile huvitavaid võimalusi ennast harida, panna nad mõtlema selle üle, millega nad tegelevad, ning aidata ja toetada nende lõpetamisjärgset elu."

"Oma kogemusele tuginedes oskan öelda, et EMTA ja Georg Otsa muusikakool on olemuselt väga erinevad," tõdes ta ja selgitas, et Otsa kooli teadis ta kõiki inimesi nimepidi. "Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias oli rohkem akadeemilist õhkkonda ja iseotsimist."

"Ma tahaksin Georg Otsa muusikakooli nii palju aidata, et inimestel kaoksid hirmud ja me saaksime tegutseda ühise meeskonnana," sõnas Ivo Lille, leides, et üheskoos võivad kooli õpetajad ja õpilased korda saata lausa imesid.

Ivo Lille alustab tööd kooli juhina lähikuudel. "Meil on tuleval nädalal kohtumine haridusministeeriumis, kus me need tingimused täpselt kokku lepime."

"Minu olulised projektid ja mõtted ei jää selle põhitegevuse kõrval teostamata," kinnitas ta ja tõi välja, et täielikult ta muusikuelust ei distantseeru.