Mait Laasi "Mees ja naine. Vadja lugu" võitis Cinamina festivalil parima filmi preemia

"Mul on hea meel jagada lootust, et kuigi ilmas võib olla vaid üks inimhing, kes kannab elus edasi ainulaadset kultuuri, võib ja saab see puudutada inimesi laias maailmas ning pakkuda neile midagi sellist, mida nad vajavad," kirjutas Mait Laas enda Facebooki seinal.

Film "Mees ja naine. Vadja lugu" räägib loo naisest, kes käis põllul rukist lõikamas, mees oli kodus haige. Kodus küsis mees, kas töö saab varsti tehtud ning naine vastas, et varsti. Mees läks vaatama ja nägi, et naine magab ja töö alles alguses. Mees lõikas magaval naisel juuksed maha ning määris ta pea tõrvaga kokku.

Naine tuli koju ja küsis mehelt läbi akna: "Kas su naine on kodus?" Mees vastas, et kodus.Naine hüüdis: "Mind on kurivaim ära vahetanud ja ma jään igaveseks kurjavaimu naisena hulkuma!"

Mait Laasi "Mees ja naine. Vadja lugu" saab näha ka PÖFF Shortsi seansil "Uus eesti anima". Vaata täpsemalt siit.

