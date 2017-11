Astrid Lindgreni sünniaastapäevaks jõuab lavale ta enda kirjutatud näidend

"Metsas pole mingeid röövleid" räägib Peetrist, kes satub mänguhoos oma ema nukumajja ning saab tuttavaks seal elava nuku Mimmiga. Peeter kardab aga metsas luuravaid röövleid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma arvan, et hirm teadmatuse ees võikski kokku võtta selle teema, et kes kardab röövleid, kes pimedust, sest et ei tea, mis seal on või kes kardab pauku, mida ka etenduse jooksul saab. Kui me rohkem sellest hirmust teada saame, kui me saame teada, kes see röövel selline on, siis võib-olla leiame, et polegi väga põhjust karta," rääkis lavastaja Karel Rahu.

Oma samanimelisel raamatul põhineva näidendi kirjutas Astrid Lindgren ise. Kui raamat anti Eestis välja juba aastate eest, siis näidend tõlgiti eesti keelde just selle lavastuse jaoks.

"Tal oligi selline põhimõte, et kui ta oli raamatu ära kirjutanud, siis ta kirjutas mõne aja pärast ise näidendi just sellepärast, et tagada kvaliteet, et näidend oleks selline, nagu tema tahab," selgitas tõlkija Maarja Aaloe.

Raamatu "Metsas pole mingeid röövleid" illustratsioonide autor on Ilon Wikland ja nii on lavastaja sõnul väga sobiv, et etendused antakse just Iloni Imedemaal.

"Lindgreni lood iseenesest on täis nii elurõõmu ja lapselikku maailmapilti, sellist lusti, aga samas ka omamoodi natukene kurvad ja selle võrra õpetlikud," ütleb lavastaja Karel Rahu.

Kokku on plaanis anda kümme etendust ja osatäitjateks on Haapsalu harrastusnäitlejad.

Astrid Lindgeni 110. sünniaastapäev on 14. novembril.