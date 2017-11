Eesti disaini rändnäitus jõuab aastavahetuseks Pariisi

Kutse keskuselt tuua Eesti disaini paremik Pariisi püünele said disainerid aasta tagasi. Detsembris avatava näituse programm kujuneb mitmekülgseks tutvustades disainerite kõrval ka teisi Eesti talente.

Eesti disainerite liit (EDL) töötas 2014.a. välja kontseptsiooni Eesti disaini välisriikides tutvustamiseks. "Size Doesn’t Matter" vastandab maa väiksust disainerite ning nende saavutuste rohkusele. Kollektsioon koosneb kõrge kvaliteediga väikesetiraažilistest toodetest. Esindatud on üle 50 disaineri, kelle hulgas on nii teenekaid kui ka äsja kooli lõpetanud lootustandvaid noori loomeinimesi, kes on auhindu saanud nii Eestis kui ka välismaal. Kollektsioon on põhjamaiselt karge – iseloomulik on ajatu minimalistlik stiil, naturaalsed ja kvaliteetsed materjalid, leidlikud lahendused ning huumor.

Väljapanelu kuraatori Ilona Gurjanova sõnul loodab disainerite liit välisnäituste kaudu hoogustada kultuurivahetust, tutvustada Eesti kui kiiresti areneva disainimaa saavutusi ning luua võimalused Eesti tootedisaineritele rahvusvahelisele areenile jõudmiseks. Eelnevalt on ekspositsiooni olnud võimalik näha Brüsselis, Tallinnas, Viinis, Stockholmis, Caenis ja Londonis. Iga uue linna puhul toimub näituse kollektsioonis muudatusi ning välja antakse ka tooteid tutvustav kataloog.

Näitus on pühendatud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele ning Eesti Vabariigi 100. aastapäevale.

Näitusel osalevad: Mait Summatavet, Matti Õunapuu, Mare Kelpman, Tarmo Luisk, Martin Saar, Monika Järg, Annike Laigo, Stella Soomlais, Johanna Tammsalu, Andres Labi, Kärt Põldmann, Sille Sikmann, Piret Loog, Elmet Treier, Toivo Raidmets, Reet Aus, Tõnis Vellama, Maile Grünberg, Urmas Lüüs, Tanel Veenre, Karl Annus, Kärt Summatavet, Anu Samarüütel, Jaanus Orgusaar, Indrek Narusk, Mihkel Güsson, Mihkel Mäll, Mihkel-Emil Mikk; firmadest: Oot-Oot, Borg, Radis, Cow jt.

Näitus on Pariisis avatud 8. detsembrist kuni 21.jaanuarini 2018 ning kuni jõuludeni tegutseb ka Eesti disaini maja hüpikpood.

Idee autor ja kuraator on Ilona Gurjanova (EDLi president), mille eest ta pälvis 2017. aastal Eesti välisministeeriumi auhinna. Samuti tunnustas turundusraadio Londonis toimunud näitust Turundusteo auhinnaga.