Polygon teater toob publikuni kõik normaalsed inimesed

Näidendi autoriteks on tuntud noortekirjanik ja seriaaliautor Aidi Vallik ja näidendivõistlustel korduvalt äramärgitud andekas näitekirjanik Piret Jaaks. Autorite ringis on ka lavastaja Tamur Tohver, kes sai varases nooruses tuntuks omaaegses noortelavastuses "Uus poiss" peaosalist mängides. Muusikalise kujunduse loonud Mait Rebane ehk kunstnikunimega Maitre Bane on kuulsaks saanud omaaegses punkansamblis "Vennaskond" ja on seekord koos oma haaravate elektroonilise muusika ekspermentaalsete helimaastikega kogu etenduse aja laval live's. Kunstnikuna lööb kaasa Kalju Kivi. Lisaks liikumisseaded koreograaf ja lavastaja Siim Tõnistelt.

Lavastaja Tamur Tohveri sõnul on tal selle looga eriline side. "Mäletan, kui mängisin ise esmakordselt üliteravas noortelavastuses "Uus poiss" nimiosa koos selliste nimedega nagu Silvia Laidla, Rudolf Allabert, Anu Lamp, Guido Kangur, Ene-Liis Semper, Tarvo Krall. Olin toona 13-aastane," meenutas ta.

Tohveri hinnangul oli sel siis tugev positiivne kõlapind, mida veel tänagi tagasisidena tunnetab. "Inimesed tänavad, et innustasime teisi enda eest seisma. Juba kaks aastat hiljem jõudis esmakordselt punk Eestimaale. Häbelikust uuest poisist sai protestimeelne noor loominguline mässaja, kes lõpuks ka KGB huviorbiiti sattus. Aeg on täna teine, kuid ka "vabas riigis" on see olelusvõitlus veel karmimgi. Vaat et toona, kivinenud ühiskonnas, mõistsid ema ja isa mind rohkem kui tänased vanemad tänaseid noori," ütles Tohver.

Põnev autorite kombinatsioon toob vaatajani haarava ja kriipiva sündmustiku ühe tavalise koolitüdruku elust. Realistlikult emotsionaalse ja pingelise lavastuse tegevus hargneb täna. Isaga elav peategelane Stella satub intriigi kahe koolikaaslasest venna vahele ning käivitub ettearvamatu ja kohati ohtlik sündmustik, mis loob aga läbi huumori ja põneviku uue kvaliteedi nii noorte tärkavasse maailma kui nende suhetesse oma vanematega. Tunded, mootorrattad, sotsiaalmeedia, sõbrannad ja armumine Kohati hell ja kohati kompromissitult otsene suhtlus tuleb meile kõigile tuttav- ja mitte alati ei põhjusta seda vaid murdeiga.

"Mind kõnetas see lugu esimesest hetkest kui seda lugesin. Kuigi KNI tegelased kahtlevad pea kogu aeg oma valikutes, ei muuda see neid märkimisväärselt paremateks inimesteks, ega pane neid kaalutletumalt käituma. Kõik nad on võrdselt inimlikud ja nii palju ausad ja väärikad kui nende loomus neile võimaldab. Kõik nad on suht normaalsed inimesed," lisas koreograaf Siim Tõniste.

Noored peaosalised Claudia Robin Andros, Joosep Spirka ja Madis Joosep Toomel valiti välja septembrikuus toimunud castingul, kus kandideeris üle saja andeka noore. Ettevõtjast ema rollis näeme Karin Raski ja üksikisa Pauli mängib Päär Pärenson, kes on tuntud ka räpparina MC J.O.C. Kõrvalosades löövad kaasa Polygoni teatrikooli noored stuudiolased.

Esietendus toimub 14. novembril kell 19.00 Vaba Lava teatrikeskuses. Samas kohas saab etendusi näha veel ka 15. novembril, 19. ja 20. veebruaril, 5. ja 6. märtsil.