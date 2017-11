Helilooja Jaan Räätsa juubelit tähistatakse kontsertidega ka Moskvas

Esmaspäeva, 13. novembri õhtul toimub loominguline kohtumine Moskva konservatooriumi Mjaskovski-nimelises saalis. Sellel esitatakse nii Jaan Räätsa kui ka nimeka vene helilooja, Moskva konservatooriumi professori Tatjana Tšudova klaverimuusikat. Üritus on afišeeritud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia emeriitprofessori Jaan Räätsa juubeliõhtuna, seda juhivad Tatjana Tšudova ja Moskva konservatooriumi dotsent Ljudmila Ossipova. Esinevad Tallinna Klaveriduo (Nata-Ly Sakkos ja Toivo Peäske) ning Tallinna Muusikakeskkooli õpilaste Argo Jentsoni ja Arko Naritsa klaveriduo.

14. novembri õhtul toimub Moskva Heliloojate Maja saalis 39. rahvusvahelise kaasaegse muusika festivali „Moskva sügis“ raames teine juubelikontsert. Kava „Jaan Rääts 85“ on juubilari ja tema silmapaistvamate õpilaste loomingust. Ettekandele tulevad Jaan Räätsa „Marginaalid“ kahele klaverile ja „Mängud“ kahele klaverile kaheksal käel ning Sekstett kahele klaverile ja keelpillikvartetile (kava lõpunumbrina), Raimo Kangro „Display II. Mozarti portree“ ning Erkki-Sven Tüüri Sonatiin kahele klaverile. Mängivad Tallinna Klaveriduo (Nata-Ly Sakkos ja Toivo Peäske), Petro Duett (Anastassia Rogaljova ja Dmitri Petrov Peterburist), klaveriduo Argo Jentson – Arko Narits ning keelpillikvartett „Studija novoj muzõki“.

15. novembril leiab aset Jaan Räätsa tähtpäevale pühendatud kolmas õhtu, see toimub Moskva Arhitektide Maja Valges võõrastetoas. Esinevad taas Tallinna Klaveriduo ning Argo & Arko Klaveriduo. Lisaks Räätsale on kavas ka Rudolf Tobiase, Heino Elleri, Franz Schuberti ja Sergei Rahmaninovi loomingut.

Jaan Räätsa juubeliprogrammi peaorganisaatoriks Moskvas on kunstiteaduste kandidaat Ljudmila Ossipova, Eesti poolt koordineerib muusikasündmust pianist ja EMTA professor Nata-Ly Sakkos. Jaan Räätsa autoriõhtud Moskvas on kenasti afišeeritud. Need on olulised kogu meie muusikakultuuri jaoks, mis hea koostöö näitajatena saavad mõjutada positiivses suunas ka meie kahe riigi poliitilist suhtlust.