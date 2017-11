PÖFF korraldab mässavate filmide võistluse

„Sellest ajast peale, kui PÖFF on A-klassi festival, on kasvanud esilinastuse arv ja üritusest on saanud filmitööstuse elav platvorm. Siiski, kuna osa meie tagasihoidlikust missioonist on edendada kultuuri kui arutelude ja arengute pinnast, leiame, et uus avastuste platoo vajab kõige südikamaid ja kontrollivate piirideta filmitegijaid,” ütles programmi koordinaator Javier Garcia Puerto.

Tema sõnul on programmis esindatud autorid, kes aitavad meeli avardada ja välja tuua uusi perspektiive - mässajad, kes oma parandamatu optimismiga ületavad pidevalt filmikunsti piire. „Narratiivile truuks jäädes painutavad nad reegleid ja moonutavad arusaamisvõimet ning sunnivad sel moel ka publikut väljakutsetega silmitsi seisma. Sest film tähendab ühtaegu nii vastupanu kui ka arengut.”

Programmi erilisust rõhutab see, et võidufilmi ei vali välja mitte žürii, vaid vaatajad.

Kavas on kaheksa linateost. Maailmaesilinastub Prantsuse režissööri Siegfriedi Riias filmitud lätikeelne film „Riga (Take One)” - džässilikus meeleolus kulgev linnasüit inimestest, kes otsivad armastust. Rahvusvahelise esilinastuseni jõuab Hispaania režissööri Mònica Rovira Herrero film „Näha naist” - lavastaja isikliku suhte emotsionaalne kroonika, mis jääb kaugele tavapärastest armastuslugudest.

Tõelise maiuspalana on kavas klassik Jean-Luc Godard´i 1986. aastal valminud filmi „Ühe väikese filmistuudio tõus ja langus” äsja restaureeritud versioon – erakordne pilguheit ühe filmi valmimise telgitagustesse.

Kavva kuuluvad filmid:

„Metsikud poisid” (Les garçons sauvages), Bertrand Mandico (Prantsusmaa)

„Loodus võtab tagasi: elu hüljatud maadel” (The New Wild: Life in the Abandoned Lands), Christopher Thomson (Austria-Itaalia-Suurbritannia)

„Väike tuletikutüdruk” (La Vendedora de fosforos), Alejo Moguillansky (Argentina)

„Näha naist” (Ver a una mujer), Mònica Rovira Herrero (Hispaania)

„Jääauk” (Prorub), Andrei Silvestrov (Venemaa)

„Riga (Take One)”, Siegfried (Prantsusmaa-Läti)

„Ühe väikese filmistuudio tõus ja langus” (Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma), Jean-Luc Godard (Prantsusmaa-Šveits)

„Kas te olete mu filmi näinud?” (Have You Seen My Movie?), Paul Anton Smith (Suurbritannia)

Kokku on PÖFFil nüüd neli võistlusprogrammi, lisaks „Põhjusega mässajatele” veel põhi-, debüütfilmide ja Eesti filmide võistlus.

PÖFF leiab tänavu aset 17. novembrist 3. detsembrini.