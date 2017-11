ERR.ee video. Tallinna Muusikakeskkooli Sümfooniaorkester andis raadios otsekontserdi

Tallinna Muusikakeskkooli Sümfooniaorkester tegutseb 1987. aastast. Orkestris mängivad 9.–12. klassi õpilased ja ühel õppeaastal toob orkester publiku ette keskmiselt kolm kava. Orkestri repertuaaris on nii klassikaline kui ka moodne orkestri- ja oratooriumirepertuaar ning eesti heliloojate looming, esmaesitajaks on oldud rohkem kui 130 eesti helilooja uudisteosele. TMKK sümfooniaorkester on teinud koostööd paljude kooridega, sh Eesti Rahvusmeeskoor, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, TMKK noortekoor ja kammerkoor.

Meeldejäävad on olnud ühisprojektid Eesti Kontserdiga - viimati selle aasta oktoobris, kui tähistasime piduliku kontserdiga Jaan Räätsa 85. juubelisünnipäeva. Juba detsembris teeme koostööd RO Estonia Poistekooriga, kui Estonia kammersaalis etendub Andres Lemba ja Jaanus Vaiksoo seikluslik kammerooper „Kastanid tulest ehk Rahvusooperi poistekoori lood“.

Aastatel 1987–2006 tegutses orkestri peadirigendina Toomas Kapten, 2006. aasta septembrist kuni 2011. aasta kevadeni Risto Joost, 2011–2015 Mikk Murdvee ja 2015-2017 Edmar Tuul. 2017. aasta sügisest on orkestri peadirigent Jaan Ots.

Musitseeritud on ka mitmete külalisdirigentide käe all (Volmer, Alperten, Färber, König, Ahvenainein jpt). Kontsertreisid on orkestri viinud Saksamaale, Rootsi, Soome, Prantsusmaale, Šotimaale ja Belgiasse.

Kavas oli:

* Jaan Rääts - Kontsert Kammerorkestrile

* Ludwig van Beethoven - Avamäng "Leonore III"

* Eino Tambergi ja tema sõprade "Õnnelikkuse teeside järgi" (Eino Tambergi muusika järgi kokku pannud Timo Steiner)

Ülekannet vahendas Lisete Velt.