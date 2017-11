Saaremaa muuseumi juhiks sai Rita Peirumaa

Uue juhi visiooni kohaselt võiks lähiaastatel rohkem tegeleda just piiskopilinnuses juba oleva atraktiivsemaks muutmisega ja samas võiks Saaremaa peamist turismiobjekti veelgi enam reklaamida ja tutvustada ka Kuressaarest kaugemal, vahendas "Aktuaalne Kaamera".

„Muuseum on täna liikunud väga jõuliselt selles suunas, et saada kindluse arhitektuur korda - nähtavaks ja loetavaks. See on olnud viimaste aastate suur tegevus. Minu visioonis on nüüd järgmine samm tulla väljast sisse - vaadata ja teha midagi muuseumi hoones sees. Et see ahhaa- efekt ei jääks ainult välja, vaid tuleks ka tuppa,“ rääkis Peirumaa.

„Ma olen kindel, et teadustöö ja muuseumitöö jäävad. Seda peab ka edasi arendama. See ei ole ka koht, kust kõik jõud ära võtta ning kõik meelelahutusse viia. Need asjad võiksid käsikäes käia ja ma arvan, et ka meelelahutus saab olla kvaliteetne. Seda poolt ei peaks otseselt kartma, aga teadustöö on väga tähtis.“