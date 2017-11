Kadri Voorand Adele`i lugude esitamist ei pelga

4.detsembril Nordea kontserdimajas Adele`i tuntumaid lugusid esitav Kadri Voorand rääkis "Ringvaatele", et vastas esimesele pakkumisele eitavalt.

"Ma ei olnud enne Adele`i eriti kuulanudki," tunnistas ta. "Siis mõtlesin, et häbiasi, tõmbasin plaadid alla ja mulle õudselt hakkas meeldima. Tabasin ära, et üks tema laul kõlab nagu minu viimane lugu. See oli märk."

Voorand lisas, et tema sõnul on Adele`i esinemismaneeris olulisim, et lauljanna jutustab lugu. "Sõnum on tema enda oma. See on praegusel popmaastikul ebatavaline," leidis ta.

Voorand kinnitas, et ei püüa esituses tabada Adele`i tämbrit, kuid ei muuda laule ka džässilaadseks. Tema sõnul seob neid Adele`iga sarnane emotsionaalsus lugude esitamisel.

Kontserdil tulevad ainult ühel õhtul ettekandele kogu Adele'i loomeperioodi mängituimad hitid.