Kammerkoor Head Ööd, Vend kutsub hingedeaja kontsertidele

Hingedeaja kontserdid on kammerkoori jaoks traditsioon juba aastast 2008, mil 2. novembril toimus Rapla kirikus koori esimene avalik ülesastumine. Sel aastal tähistab koor oma juubelihooaega ning astub kümnendat korda üles ka hingedeajal.

Kõik kontserdi kavas olevad lood on koorimuusika valdkonnaga kursis olevale inimestele hästi tuttavad. „Küllap sellel peab mingi põhjus olema, miks neid lugusid paljud koorid esitavad: need lood on väga meisterlikult kirjutatud!“ leiab koori dirigent Pärt Uusberg. „Ühest küljest ei ole psühholoogiliselt lihtne interpreteerida muusikat, millest on juba väga palju salvestusi. Teisalt tundsin, et vanemaks saades tunnetan näiteks Kreegi Taaveti psalme küpsemalt kui varem ning tekkis huvi neid selle pinnalt uuesti juhatada.“

Kõik kavas olevad lood sobivad nii sisuliselt kui ka akustiliselt hästi kirikutesse. Kõikide kontserdipaikadega on ka kooril omamoodi seos. „Kuusalus on meil hea laulda, kuna nii mõnigi meie koori laulja on sealt pärit. Haapsalusse on rõõm minna Kreegi teoseid laulma, sest me justkui sõidaks Kreegile külla. Rapla kirik on meil justkui kodusaal: ei ole möödunud ühtegi hingedeaega, mil me seal ei esineks. Ning Niguliste kirikus oleme samuti varem esinenud ja nüüd tekis taaskord soov selle kiriku erilist akustikat kogeda.“

Kammerkoor Head ööd, vend kontserdid toimuvad 16. novembril kell 20 Kuusalu kirikus, 18. novembril kell 12 Niguliste kirikus ja kell 19 Haapsalu toomkirikus ning 19. novembril kell 18 Rapla kirikus.