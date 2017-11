Arvustus. Magushapud perekondlikud suhted

The Meyerowitz Stories (New and Selected)

Perekondlikud suhted kipuvad olema ühtaegu nii eluhoiakuid suunavalt valusad kui pehmed, soojad ja külmad, liikmete isiksusi toetavad või lõhestavad ning läbivalt vastakaid emotsioone tekitavad. Noah Baumbach ("The Squid and the Whale", "Fraces Ha", "Greenberg") punub filmis "The Meyerowitz Stories (New and Selected)" lahti enesekesksest ja domineerivast skulptorist (Dustin Hoffmann) hargneva suguvõsa suhted, paljastades magushapult nüansse sellest, kuidas üks passiivselt agressiivne, ülejäänud maailma oma edutuses süüdistav ent uhke nartsissist võib mõjutada oma lapsi veel nende keskeaski.

Baumbach avab karakterikeskse ja narratiivselt pingetu struktuuriga loo muutusega, mis suunab skulptori Harold Meyerowitzi läbikukkujast poja Danny (Adam Sandler) kolima ajutiselt oma isa ja ta praeguse ekstsentrilise alkohoolikust naise Maureeni (Emma Thompson) juurde. Nimelt alustab oma naisest lahutatud Danny tütar Eliza (Grace Van Patten) filmiõpinguid ja see tähendab suuri muutusi ka oma tütrele pühendunud Danny elus. Muutus viib Danny ühtlasi taas kokku oma tagasihoidliku õe Jeani (Elizabeth Marvel) ja edu saavutamisele pühendunud poolvenna Matthewiga (Ben Stiller), kellel kõigil on allasurutud pettumusega värvitud suhted oma isaga.

Baumbach ehitab need kesksed karakterid üles meisterlikult, suunates tähelepanu iseloomujoontele, mis ühendavad ja lahutavad tegelasi üksteisest. Kuigi sündmused võtavad Haroldi tervisliku seisundi muutudes hoogsamad mõõtmed, püsivad fookuses just tegelaste isiksused ja põikpäise Haroldi mõju nende kujunemisele.

Nagu ka eelmised teosed on osutanud, karakteriloome on nii Baumbachi voorus kui puudus. Filmis "The Meyerowitz Stories (New and Selected)" avaldub see lisaks liiga ühtlases tempos kulgavale süžeele ka filmi esimese poole kohati tehislikult mõjuvas karakterite tausta avavas dialoogis, mis küll muutub filmi teises pooles orgaanilisemaks ja mõjuvamaks -seda tänu võrratult kokku pandud näitlejate koosseisule, kokkumängule ja esitusele. Baumbachi materjal ja kindel režissööritöö annab eeskätt Sandlerile võimaluse astuda välja oma tavapärasest koomilisest ampluaast ning pakkuda vägagi südamliku, kihilise ja mõjuva esituse. Suurepärase žestide ja emotsioonide ajastusega Hoffmann, Thompson, Stiller ja Marvel moodustavad koos Sandleriga filmile meeldivalt muheda ja pealetükkimatu emotsionaalse atmosfääri, mida konflikte katkestav ja kirjanduslikult alapealkirjastatud struktuur rõhutab.

Just emotsionaalse atmosfääri stiliseerituses ja usutavas lavastamises peitub ka Baumbachi karakteriloome tugevus. See toetab vaataja jaoks nii karakteritega suhestumist kui raskemate teemade kergemat seedimist, mida saadab läbiv vaoshoitult koomiline stiil. Seeläbi suudab "The Meyerowitz Stories (New and Selected)" pakkuda toonilt südamlikke ja tabavaid tähelepanekuid vanemliku tunnustuse ja heakskiidu puudumise mõjust lastele, kes domineeriva patriarhi varjus püüavad toime tulla oma isa ja iseenda loodud ootustega.