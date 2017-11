Meediakonsultant Raul Rebane usub, et Patarei vangla on Eesti üks kõige suurema turismipotentsiaaliga hooneid.

New Yorgi oksjonil vahetas kolmapäeval rekordilise 450,3 miljoni USA dollari eest omanikku 500-aastane Jeesus Kristust kujutav kunstiteos, mille autor on eeldatavasti Leonardo da Vinci, teatas oksjonimaja Christie.

Raamatu toimetaja on Margit Kuusk, kujundaja ja küljendaja Heiki Kähr. Raamatu on välja andnud kirjastus Väike Öömuusika. Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

"Mart Kivastiku teine esseekogumik (esimene "Presidendi lapsed" ilmus 2001. aastal) kirjeldab elu, inimesi ja maailma lihtsal, kuid mõtlemapaneval viisil, mis autorile sarnaselt on mehelik, tundeline ning lõhnab isuäratavalt veini ja tubaka järele. Lood teatrist, kinost, kaugetest maadest, meestest, naistest, tuttavatest ja võõrastest ootavad lugejat nagu veel tundmatud sõbrad tantsusaali teises servas. Kas paluda neid põrandale, kas hoida neid kirjaniku kombel hellalt ja kindlalt, kuni muusika vaikib? Kogumikus on 46 tantsu eelmise sajandi lõpust tänapäevani," kirjutab raamatu tagakaanel teatrikunstnik ja Kivastiku hea sõber Silver Vahtre.

Kivastiku uues raamatus on nii esseid sotsiaalsetel ja ühiskondlikel teemadel, muhedaid reisikirju kui ka autorile eriti omaseid vaimukaid ning sooja huumori ja nukrameelsusega vürtsitatud jutte. Paljud neist on ilmunud Postimehes, Sirbis ja Eesti Ekspressis, raamatust võib leida esseid 90ndate lõpust kuni tänaseni.

