Ugala teatris esietendub maailmaklassika “Orpheus allilmas”

Soome dramaturgia maaletoomise ning kaasaegse briti dramaturgia nagu Mark Ravenhilli ja teiste in-yer-face põlvkonna autorite kõrval kuulub Vihmari jäägitu armastus „tolmuste klassikute“ Ibseni-Williamsi-Strindbergi tekstidele. Ugala teatris esietenduv „Orpheus allilmas“ on Vihmari jaoks juba kolmas kohtumine Tennessee Williamsiga. 2014. aastal lavastas ta Laitse Graniitvillas näidendi „Kass tulisel plekk-katusel“ ja aasta hiljem Endla teatri suurel laval „Tramm nimega Iha“.

„Williams on väga tundlik näitekirjanik, kelle oskus just naistegelasi kujutada ja mõista paelub mind. Tema näidendites leidub peent varjatud huumorit, mida kohtab harva. Blanche ja Lady (tegelased Williamsi näidenditest „Tramm nimega Iha“ ja „Orpheus allilmas“) tunduvad mulle nii normaalsed kõigi oma vigadega. Nad on naised, keda ma tunnen väga hästi. Nad on hästi tugevad, aga kumbki ei ole eriti meeldiv. Ju Williams tunneb inimesi ja elu. Tema naised on imetlust väärivad, aga samas õudsed kuradi pujäänid,” tõdeb Ingomar Vihmar.

Williamsi näidendi „Orpheus allilmas“ tegevus leiab aset keeluseaduse-aegse Ameerika väikelinnas. Sealse elu paiskab hukatuslikesse sündmustesse salapärase võõra Val'i (Rait Õunapuu) saabumine. Pealtnäha korralike linnakodanike minevikust hakkavad ühtäkki nähtavale ilmuma sünged ja valgustkartvad teod. Kogu selle segaduse ning kurjuse keskel üritavad iseennast ja oma õnne leida nii elupõletajast nooruke Carol (Adeele Sepp) kui ka oma mehe surma ootav Lady Torrence (Triinu Meriste).

Lisaks Õunapuule, Meristele ja Sepale on laval ka Andres Noormets, Aarne Soro, Tarvo Vridolin, Terje Pennie, Jaana Kena, Kata-Riina Luide, Luule Komissarov, Vilma Luik, Vallo Kirs ja Peeter Jürgens. Lavakujunduse on loonud Jaanus Laagriküll, kostüümid Jaanus Vahtra ning valguskujunduse Laura Maria Mäits.