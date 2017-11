PÖFF kogub eesti- ja vene subtiitriteks toetust

Praegu on eesti- ja venekeelsete subtiitritega varustatud võistlusprogrammi filmid ning need, millel on olemas Eesti levitaja ja mis tulevad hiljem kinolevisse. Festivali ametlik töökeel on inglise keel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ühe filmi varustamine subtiitritega maksab 1000-1500 eurot. Tõlke puudumine häirib pigem vanemaid vaatajaid.

PÖFF-i arendusjuhi Neeme Kari sõnul on otsetoetuste kogumise kampaania ühelt poolt osa suuremast vaatajate kaasamise projektist, teisalt aga aitab see ka tasandada aastatetaguse masu põhjustatud eelarveauke.

"Selleks, et piletihindasid mitte tõsta, oleme avanud selle kampaania, et rahvas saab toetada PÖFF-i toimumist läbi otsetoetuste. Teisalt on see esimene samm suurema projekti lansseerimisel, kus me loome laiema ühisrahastusprojekti," ütles Kari.

PÖFF algab juba eeloleval reedel.