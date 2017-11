Polygon teatri noortelavastus maadleb teismeliste probleemidega

Näidendi keskne teema on noore inimese kohanemine ja toimetulek nõudmiste ning ootustega, mida kodu, kool, ühiskond ja kaaslased neile seavad. Läbi huumori ja põneviku avanevad probleemid, millega teismelised oma hinges ja ka suhetes maailmaga maadlevad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lasvastaja Tamur Tohver rääkis, et lugu räägib nähtamatust julmusest. "Me teeme teineteisele haiget rohkem kui me märkame või tunnistada soovime," arvas ta.

Näidendi on kirjutanud noortekirjanik ja seriaaliautor Aidi Vallik ja näidendivõistlustel korduvalt auhinnatud näitekirjanik Piret Jaaks.

"Ma arvan, et kindlasti peamine, mille üle noored muretsevad, et kas ma ikka meeldin teistele, kas ma ikka kõlban seltskonda. Sageli mõeldakse need asjad palju suuremaks kui need on. Ma vähemalt ise küll mõtlen asjad palju suuremaks," tõdes näitleja Joosep Spirka.

Etendused toimuvad Vaba Lava teatrimajas.